DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verbraucherpreise in China steigen im Januar vor Neujahrsfest

Der Anstieg der Verbraucherpreise in China hat sich im Januar beschleunigt, da Lebensmittel- und Dienstleistungspreise vor den Feierlichkeiten zum "Lunar New Year" gestiegen sind. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Januar um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach 0,1 Prozent im Dezember, teilte das Nationale Statistikbüro mit. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet. Lebensmittelpreise legten im Januar um 0,4 Prozent zu, nachdem sie im Dezember noch um 0,5 Prozent gefallen waren.

Meinungsforscher halten Aufholjagd der SPD für ausgeschlossen

Die Meinungsforscher von Insa und Forsa halten es für ausgeschlossen, dass der SPD bis zum Wahltermin noch eine Aufholjagd gelingt. "Dafür fehlt mir die Fantasie", sagte der Chef des Meinungsforschungsinstituts Insa, Hermann Binkert, dem Handelsblatt. "Die Wahl ist für die SPD gelaufen." Diese Einschätzung vertritt auch Forsa-Chef Manfred Güllner. CDU-Chef Friedrich Merz dürfte die Kanzlerschaft, in welcher Koalition auch immer, "nicht mehr zu nehmen sein, da die Unzufriedenheit mit der SPD seit der Jahreswende 2023/2024 fest zementiert ist", sagte Güllner dem Handelsblatt.

Trump plant nächste Runde von Zöllen - 25 Prozent auf Stahl und Aluminium

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Dies ist Teil der strukturellen Veränderungen des US-Handels, die Trump im Wahlkampf angekündigt hatte. Er sagte auch, dass er plant, am Dienstag oder Mittwoch eine Ankündigung über gegenseitige Zölle zu machen. "Ganz einfach: Sie verlangen von uns, wir von ihnen", sagte Trump am Sonntag. Diese Zölle werden "fast sofort" in Kraft treten, sagte Trump. "Zölle werden helfen. Zölle werden es sehr erfolgreich machen", sagte Trump am Sonntagnachmittag zu Reportern, die mit ihm an Bord der Air Force One flogen.

Trumps Zölle dürften langfristiges Thema sein

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle dürften nach Einschätzung der Chef-Anlagestrategin von Saxo Markets, Charu Chanana, ein langfristiges Thema sein. Zölle würden nicht nur zur Besteuerung von Importen, sondern auch als Instrumente für die nationale Sicherheit, als wirtschaftliches Druckmittel und zur Generierung von Einnahmen eingesetzt, was auf eine Verlagerung hin zu einer langfristigen Wirtschaftspolitik und weg von kurzfristigen Handelsstreitigkeiten hindeute, so die Analystin. "Für Investoren bedeutet das, sich auf eine Welt einzustellen, in der Protektionismus die Norm und nicht die Ausnahme ist", schreibt sie.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 1,077 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,362 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 1,077 Bill JPY; +17,8% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.