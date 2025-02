Münster (ots) -Die Sicherheit für Unternehmen ist ein komplexes Thema, das einer ganzheitlichen Betrachtung bedarf. Als Gründer und Geschäftsführer der autosecure GmbH bietet Stefan Chüo komplette Sicherheitskonzepte für mittelständische Unternehmen an und setzt dabei auf innovative Technologie und einen umfassenden Service. Wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft und was die autosecure GmbH von anderen Anbietern unterscheidet, erfahren Sie im Folgenden anhand eines Kundenbeispiels.Weil Schadensfälle nicht nur erhebliche Kosten, sondern auch empfindliche Betriebsstörungen zur Folge haben, ist eine zuverlässige Sicherheitsüberwachung des gesamten Grundstücks unerlässlich. In der Praxis gestaltet sich die Überwachung aber oft schwerfällig: Unzureichende Technik, unzuverlässige Sicherheitsdienste und häufige Fehlalarme sorgen bei vielen Unternehmen für ineffiziente Prozesse und eine enorme Belastung der Kostenstrukturen. "In der Regel erhalten Unternehmen von Anbietern für Sicherheitstechnik zwar sicherheitsrelevante Produkte, aber keine Lösung", bemängelt Stefan Chüo, Geschäftsführer der autosecure GmbH. "So werden ihnen beispielsweise Kameras verkauft, ohne dass es ein Konzept gibt, welches die Sicherheit des Kunden vollumfänglich gewährleistet.""Für den größtmöglichen Schutz eines Unternehmens ist ein ganzheitliches Sicherheitskonzept jedoch essenziell", fährt der Sicherheitsexperte fort. "Und damit sollten Kunden nicht allein gelassen werden." Als Spezialist für führende technologiebasierte Sicherheitslösungen fokussiert Stefan Chüo sich mit der autosecure GmbH auf maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für größere mittelständische Unternehmen. Neben modernster Sicherheitstechnik und aktiver Videoüberwachung zählen beispielsweise auch ein mobiler Überwachungsturm und die Entwicklung eigener Software zum Angebot der autosecure GmbH. Dabei bildet eine eigene, lückenlos besetzte Leitstelle mit mittlerweile über 5.000 angeschlossenen Kameras das Herzstück des Unternehmens. Sich stets am Puls der Zeit bewegend, macht Stefan Chüo mit tiefgreifender Expertise, individuellen Lösungen und der umfangreichen persönlichen Betreuung seiner Kunden eine optimale Sicherheitsdienstleistung möglich. So zählen mittlerweile über 350 Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand zum Kundenstamm des 35-köpfigen Expertenteams der autosecure GmbH.Strategische Partnerschaft mit großem Erfolg: autosecure GmbH und MOSOLF Logistics & ServicesDie fundierte Expertise und die hohe Dienstleistungsqualität der autosecure GmbH werden an einer Vielzahl erfolgreicher Zusammenarbeiten deutlich. Eine bedeutende Partnerschaft hat das Unternehmen beispielsweise mit der MOSOLF Logistics & Services GmbH aufgenommen, einem der führenden Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa. Als Teil der international tätigen MOSOLF Gruppe bietet die MOSOLF Logistics & Services GmbH umfassende Logistik-, Technik-, Service- und Systemlösungen an und spielt damit eine bedeutende Rolle in der Automobilbranche. Mit dem Ziel, einen Partner zu finden, der nicht nur flexible und hochmoderne Sicherheitslösungen bietet, sondern auch mit schnellen Reaktionszeiten, einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung und damit ständiger Verfügbarkeit überzeugt, entschied sich die MOSOLF Logistics & Services GmbH für eine Zusammenarbeit mit der autosecure GmbH."Die kontinuierliche Sicherung und Überwachung der weitläufigen Logistikstandorte hat für MOSOLF oberste Priorität, um reibungslose Betriebsabläufe zu gewährleisten", erklärt Stefan Chüo. "Mit maßgeschneiderten Sicherheitslösungen, die exakt auf die spezifischen Anforderungen dieser Standorte abgestimmt sind, garantieren wir eine größtmögliche Sicherheit." Unter Einsatz eines starken Netzwerks und hoher Effizienz sichert die autosecure GmbH schnelle Reaktionszeiten und eine zuverlässige Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Mit der Verbindung der Sicherheitstechnologie mit einer 24/7-Leitstelle und der aktiven Videoüberwachung erfüllt der Spezialist für innovative Sicherheitslösungen alle Anforderungen von MOSOLF. "MOSOLF ist ein wichtiger Partner für uns", erklärt Stefan Chüo. "Die Zusammenarbeit mit solch einem renommierten Unternehmen unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer Technologien und zeigt, dass wir in der Lage sind, selbst die anspruchsvollsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, MOSOLF dabei zu unterstützen, ihre Standorte sicher und effizient zu betreiben." Sukzessiv soll das gesamte Netzwerk abgedeckt werden.autosecure GmbH bietet ganzheitliche, maßgeschneiderte und hochwertige SicherheitslösungenMit fünfzehn Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik ist Stefan Chüo in der Sicherheitsbranche als erfahrener Experte bekannt. Mit der Gründung der autosecure GmbH im Jahr 2020 hat der studierte Wirtschaftsingenieur sich auf ganzheitliche Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern spezialisiert: Von der Beratung über die Planung und Installation der Sicherheitstechnik durch qualifizierte Fachtechniker bis hin zu einer laufenden persönlichen Betreuung, Wartungsservice und technischem Support deckt das Team um Stefan Chüo die gesamte Bandbreite maßgeschneiderter Sicherheitslösungen ab. Individuelle Konzepte, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt werden, und transparente, strukturierte Prozesse sorgen dabei für eine hohe Effizienz und erstklassige Ergebnisse.Der Einsatz hochwertiger und innovativer Technologie und die umfangreiche Betreuung durch das Expertenteam runden das Dienstleistungsangebot ab und lassen die autosecure GmbH deutlich aus der breiten Masse hervorstechen. "Mit unserer Arbeit verfolgen wir das Ziel, unsere Kunden durch die Implementierung passgenauer Sicherheitsinfrastrukturen optimal abzusichern und sie damit bei der Optimierung ihrer Prozesse sowie der Senkung von Betriebskosten zu unterstützen", verrät Stefan Chüo abschließend. "Dabei ist es unsere Mission, mit modernsten Technologien, maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten und einem hochwertigen Service das führende Ökosystem für Security-Lösungen in Industrie, Logistik und Gewerbe anzubieten."