So startet der DAX in die neue Woche und das bewegt den Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von BP und Porsche. Der DAX hat am Montag den neusten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump getrotzt. Der deutsche Leitindex legte um 0,27 Prozent auf 21.846,61 Punkte zu und machte damit einen Teil seiner zum Wochenschluss erlittenen Verluste wett.Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 27.093,78 ...

