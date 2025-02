Die Deutz Aktie befindet sich nach dem jüngsten Anstieg von 3,926 Euro auf 4,76 Euro in einer Konsolidierungsphase. Der Pullback an die charttechnische Unterstützung zwischen 4,31 und 4,38 Euro wurde bullish beendet, was das vorherige Kaufsignal bestätigt. Der Kurs bewegt sich seit Tagen seitwärts um den EMA 200 bei 4,562 Euro, wodurch die ...

