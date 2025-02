NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group zwar von 300 auf 375 Pence angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Anlagestory der Airline-Holding sei zunächst auserzählt, schrieb Analyst Patrick Creuset am Montag in der Neubewertung. Die Aktien seien zwar nicht sonderlich teuer, wiesen aber risikobereinigt auch kein gutes Potenzial mehr auf./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ES0177542018