Die Anteilsscheine des Software- und KI-Unternehmens BigBear.ai kennen derzeit nur einen Weg: Nach oben. Ist das nur blinder Boom, ein Wetten der Anleger auf alles, was mit KI zu tun hat oder was steckt hinter dem Hype?Zum einen gab BigBear.ai in der verangenen Woche bekannt, dass es einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen hat. Und zwar zur Weiterentwicklung seines Virtual Anticipation Network (VANE)-Prototyps. Zum anderen haussieren momentan die Aktien von Palantir. Seit 2021 besteht zwischen BigBear.ai und Palantir eine Kooperation. So profititiert das Unternehmen in dessen Windschatten. Durch VANE sollen maßgeschneiderter KI-Modelle zum Einsatz kommen, die eine …