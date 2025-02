Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



10.02.2025 / 10:20 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG



Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.02.2025

Kursziel: 2,70 EUR (zuvor: 2,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann; Kai Kindermann

3U vollzieht Übernahme im SHK-Segment und vertieft Wertschöpfungskette

3U hat gestern die 100%-Übernahme der EMPUR-Gruppe, einem in Deutschland führenden Hersteller von Flächenheizungen, bekanntgegeben und dadurch seine Kompetenzen im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik deutlich erweitert.



Target-Details: EMPUR ist ein Hersteller von Systemlösungen und Komponenten wie u.a. Heizrohre, Dämmstoffe und Verbundplatten sowie Verteilertechnik für Flächenheizungen bzw. -kühlungen für Wohngebäude und Industrie mit Sitz in Buchholz-Mendt. Das Unternehmen wurde aus der Insolvenz heraus erworben und dürfte zuletzt u.E. einen Umsatz von ca. 12-15 Mio. EUR bei einem negativen Ergebnis erzielt haben. Der Vertrieb der Komponenten erfolgt primär über den Großhandel, aber auch über Online-Shops oder direkt an ausgewählte Großkunden. Neben der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH wurden auch die Schwesterunternehmen GKS GmbH & Co. KG (Hersteller für Rohrleitungen für Heizsysteme) und die EM-Plan GmbH (Beratung & Planung in den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär) erworben.



Signifikante Umsatz- und Kostensynergien erwartet: Mit der Übernahme dürften sich in den nächsten Jahren deutliche Umsatzsynergien ergeben. So können EMPUR-Produkte zukünftig auch über den B2C-Online-Shop Selfio sowie an bestehende B2B-Kunden (vor allem Handwerksbetriebe) vermarktet werden. Daneben dürfte 3U das bestehende Geschäft von EMPUR mit Großkunden ausbauen, für das zuletzt u.E. die finanziellen Ressourcen sowie eine 'Liefergarantie' fehlten. Darüber hinaus kann durch die hohe Fertigungstiefe von EMPUR (>90% lt. Unternehmen) zukünftig auf eigene Produkte zurückgegriffen werden, sodass weniger Waren von Dritten benötigt werden. Der höhere Anteil von Eigenprodukten soll den Deckungsbeitrag sowie das Margenprofil des SHK-Segments steigern. Auf der Kostenseite dürfte 3U u.a. durch die Bündelung des Einkaufsvolumens sowie durch die Zentralisierung der Logistik in der bestehenden Immobilie in Koblenz (ca. 1 Auto-Stunde von EMPUR entfernt) profitieren. Diese bietet nach der jüngst erfolgten Beendigung der partiellen Untervermietung ausreichend Kapazitäten. Kurz- bis mittelfristig könnten neben Logistikfunktionen möglicherweise auch Produktionsaktivitäten nach Koblenz verlegt werden.



Günstiger Kaufpreis aus der Insolvenz: Durch den Preisanstieg von Rohstoffen und Vorprodukten, der negativen Entwicklung im Baubereich sowie erhöhtem Wettbewerbsdruck befand sich die Hauptgesellschaft EMPUR Produktionsgesellschaft mbH ab Juni 2023 in einem Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung. Knapp ein Jahr später wurde ein Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen und ein signifikanter Fortschritt bei der Restrukturierung des Unternehmens erzielt. Im Zuge der Integration dürfte 3U u.E. weitere Optimierungsmaßnahmen prüfen. Insgesamt dürfte der Kaufpreis aufgrund der Insolvenz und des zuletzt negativen Ergebnisses der Gesellschaft lediglich im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen, der mit eigenen Mitteln finanziert wurde (Cash-Bestand: 9M/24: 37,4 Mio. EUR).



Prognoseanpassung um Umsatz- und Ergebnisbeiträge von EMPUR: Die neue Tochter wird ab Jahresbeginn 2025 vollkonsolidiert, was zu einem deutlichen Umsatzwachstum von 32,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 46,6 Mio. EUR in 2025 führen dürfte. Das neue Tochterunternehmen sollte u.E. trotz der zuletzt drohenden Zahlungsunfähigkeit bereits in 2025 ein ausgeglichenes EBITDA beisteuern, wenngleich noch einmalige Integrations- und M&A-Aufwendungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR anfallen dürften. In den Jahren 2016-2021 wurde meist ein leicht positives EBITDA erwirtschaftet (durchschnittlich ~0,3 Mio. EUR; MONe: EBITDA-Marge 2-3%). In 2026 rechnen wir durch die Realisierung von Synergieeffekten mit einem positiven EBITDA-Beitrag i.H.v. 0,3 Mio. EUR. Insgesamt rückt aufgrund der Transaktion und dem höheren Umsatzvolumen auch der mittelfristig avisierte Börsengang der Selfio näher (IPO-Voraussetzung: Umsatz >100 Mio. EUR).



Fazit: Die Übernahme von EMPUR stellt u.E. eine sinnvolle und günstige Erweiterung der Wertschöpfungskette im Heizungsbereich sowie einen deutlichen Schritt in Richtung Selfio-IPO dar. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser DCF- und SOTP-basiertes Kursziel auch aufgrund des gestiegenen Bitcoinkurses (aktueller Marktwert: knapp 20 Mio. EUR ggü. Einstandskosten von rd. 12 Mio. EUR) auf 2,70 EUR.

