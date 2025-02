Wien (ots) -Kwizda Xperience vereint umfassende Pflanzenschutz-Expertise und macht Wetterdaten, Krankheitsprognosen und Spritzpläne benutzerfreundlich und ortsunabhängig abrufbar.Aktuell, übersichtlich, ortsunabhängig abruf- und leicht bedienbar: So präsentieren sich die gebündelten Services von Kwizda Xperience. Mit dieser Online-Plattform bietet Kwizda Agro ab sofort eine daten- und wissensbasierte Beratung für den modernen Pflanzenschutz. "Mit Kwizda Xperience bringen wir unser Pflanzenschutz-Know-how direkt auf die digitalen Geräte von Landwirten und Winzern - immer verfügbar, egal wo", so Kwizda Agro-Geschäftsführer Ronald Hamedl. Die vier integrierten Services bieten aktuelle Wetterdaten und machen diese mit der Entwicklung der letzten Jahre vergleichbar, zeigen den Druck von Schaderreger für Acker- und Weinbau auf und lassen Spritzpläne einfach erstellen und anpassen.Die ständig wechselnden Bedingungen durch Klimawandel, Extremwetterlagen und neue Schaderreger erfordern Flexibilität und eine rasche, oftmals tagesaktuelle Anpassung der landwirtschaftlichen Praxis. Diese Situation wird durch den regulatorisch bedingten Kahlschlag an Wirkstoffen verschärft. Mit der digitalen Transformation eröffnet Kwizda Agro ihren Kunden neue Möglichkeiten, um im Falle des Auftretens von Schaderregern noch schneller und sicherer reagieren zu können. Kwizda Agro hat daher das Wissen und die Erfahrung ihrer Pflanzenschutz- und Digitalisierungsexperten gebündelt, neue moderne Services für die Landwirtschaft und den Weinbau entwickelt und auf einer digitalen Plattform zusammengeführt. Die Microservices stehen für Weingärten und Felder in Deutschland, Österreich, Rumänien und Ungarn mehrsprachig zur Verfügung.Vier digitale Microservices für gesunde PflanzenKwizda Agro ist in der Agrarbranche für seine exzellente Pflanzenschutzberatung bekannt, die durch erfahrene Fachberater erfolgt. Mit der Online-Plattform Kwizda Xperience (KX) erweitert der österreichische Pflanzenschutzhersteller nun seine persönlichen Beratungsleistungen um vier innovative digitale Microservices: KX Rain, KX Field, KX Vine und KX Planner. In ihnen werden unterschiedliche Daten erfasst und mit dem umfangreichen Wissen der Kwizda-Agro-Experten über Pflanzenschutz verbunden. Landwirte und Winzer können sich einfach unter www.kwizda-agro.at/kx registrieren und dann auf die Webapplikationen, die auch für die mobile Nutzung geeignet sind, zugreifen. Eine der Besonderheiten der Online-Plattform Kwizda Xperience sind die virtuellen Wetterstationen, die der Landwirt oder Winzer auf seinen Feldern und in seinen Weingärten mit einem Mausklick installieren kann.KX Rain liefert präzise und mehrmals täglich aktualisierte Niederschlagsanalysen. Im Gegensatz zu stationären Regenmessgeräten greift der Service auf Daten renommierter Wetterdienste zurück, die mehrmals täglich aktualisiert werden. Mithilfe von Radarmessungen wird der Niederschlag für jeden Standort punktgenau visualisiert. Eine skalierbare Zeitleiste ermöglicht zudem den Vergleich historischer Regenmengen, um Wetterdaten effektiv in die Planung einzubeziehen. Die Daten der Landwirte und Winzer bleiben vollständig unter ihrer Kontrolle und können eigenständig verwaltet werden.Mit KX Field und KX Vine können Kwizda Agro-Kunden direkt über Smartphone, Tablet oder Laptop Infektionsrisiken frühzeitig erkennen und den Pflanzenschutz gezielt und effizient planen. Ein direkt auf das eigene Feld bzw. den eigenen Weingarten bezogener digitaler Messpunkt liefert eine punktgenaue Visualisierung zum Verlauf des Krankheitsdrucks und zu den Spritzbedingungen. Bei KX Field werden Infektionsrisiken für spezifische Kulturen ermittelt. In Kombination mit den spezifischen Wetter- sowie Bestandsklimaprognosen wird der Infektionsdruck per Ampelsystem dargestellt. Für den Weingarten bietet KX Vine einen eigens entwickelten Service, der Infektionsrisiken im Weingarten benutzerfreundlich abbildet. Diese Services geben nicht nur Auskunft über Infektionsrisiken, sondern auch über das genaue Entwicklungsstadium der Kulturpflanzen.Mit dem vierten Service, dem KX Planner, steht den Winzern schließlich ein digitaler Kwizda Agro-Berater zur Seite, der Spritzpläne erstellt, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Weinbergs abgestimmt sind. Winzer können gezielt und rechtzeitig handeln, um Infektionen durch Peronospora und Oidium effektiv vorzubeugen. Mit der Möglichkeit Produktpreise im KX Planner zu hinterlegen, haben Winzer zudem eine transparente Kostenübersicht.Pressekontakt:Kapp Hebein Partner GmbHMag. Michaela HebeinTelefon: +43 1 235042270E-Mail: mh@khpartner.atOriginal-Content von: Kwizda Agro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162890/5967359