Berlin/Andernach/Neuwied (ots) -Große Wertschätzung für die ehrenamtliche Jugendarbeit in den Freiwilligen FeuerwehrenVom 5. bis 7. September 2025 stehen die Städte Andernach und Neuwied in Rheinland-Pfalz ganz im Zeichen der Jugendfeuerwehr. Direkt am Rhein, unweit von Koblenz, wird der 25. Deutsche Jugendfeuerwehrtag gefeiert. Die Schirmherrschaft für dieses besondere Ereignis übernimmt Alexander Schweitzer, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, der auch seine persönliche Teilnahme am Deutschen Jugendfeuerwehrtag zugesagt hat."Die Jugendfeuerwehren sind ein herausragendes Beispiel für gelebtes Ehrenamt und gesellschaftlichen Zusammenhalt", so Ministerpräsident Alexander Schweitzer. "In Rheinland-Pfalz, wie auch im gesamten Bundesgebiet, setzen sich unzählige junge Menschen mit Leidenschaft und Engagement für den Schutz und die Sicherheit ihrer Mitmenschen ein. Dank ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder werden sie optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet."Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besucherinnen und Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Höhepunkte sind die große Eröffnungsfeier und die Deutsche Meisterschaft im Internationalen Bewerb des CTIF, die spannende Wettbewerbe garantiert. Parallel findet die "Andernacher Kulturnacht" statt und die Altstadt Andernachs wird zu einer großen Freilichtbühne mit Kunst, Musik und Kulinarik.Ministerpräsident Schweitzer: "Bei den Wettbewerben werden alle Teilnehmenden ihr Bestes geben. Doch geht es hierbei vor allem um das Miteinander und das Zusammenspiel verschiedener Kräfte innerhalb einer Gemeinschaft. Mich freut es, dass der Deutsche Jugendfeuerwehrtag in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz stattfindet, und es ist mir eine große Ehre, die Schirmherrschaft für dieses besondere Event zu übernehmen.""Die Übernahme der Schirmherrschaft durch Ministerpräsident Schweitzer und seine Zusage, beim Deutschen Jugendfeuerwehrtag dabei zu sein, sind ein starkes Signal der Wertschätzung für die Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Wir freuen uns schon jetzt auf die spannenden Tage, die wir für unsere Kinder und Jugendlichen und die Delegierten mit viel Herzblut vorbereiten!""Es ist uns eine große Freude, Jugendfeuerwehrmitglieder aus ganz Deutschland im wunderschönen Norden von Rheinland-Pfalz willkommen zu heißen", ergänzt Dirk Ströder, Landesjugendfeuerwehrwart Rheinland-Pfalz. "Gemeinsam mit unzähligen Kameradinnen und Kameraden aus der Region arbeiten wir daran, unseren Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Tage zu bieten."HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in mehr als 18.000 Jugendfeuerwehren und rund 6.000 Kindergruppen aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.