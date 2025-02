Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es am 4. Februar 2025 eine Vereinbarung mit Dahrouge Geological Consulting Ltd. ("Dahrouge") im Hinblick auf die geologische Modellierung, Zielbestimmung und Datenbanküberprüfung auf dem Niob- und Seltenerdelement ("REE")-Projekt Hecla-Kilmer ("H/K") von Neotech eingegangen ist. Dahrouge ist ein renommiertes Unternehmen in der Mineralexplorationsbranche und spezialisiert sich auf REEs. Es verfügt über zusätzliche Erfahrung bei der Ressourcenschätzung und wirtschaftlichen Bewertungen. Die voraussichtlichen Kosten des Projekts belaufen sich auf 51.000 $.

Dahrouge wird die Aufgabe haben, die geochemischen, strukturellen und lithologischen Grenzen auszuwerten, die möglicherweise eine Niob- und REE-Mineralisierung enthalten, die bei H/K beobachtet wurde. Es wird die Planung zukünftiger Bohrkampagnen unterstützen, die die REE-mineralisierte Zone sowohl erweitern als auch abgrenzen werden. Seine Kompetenz und Fachkenntnis werden hilfreich dabei sein, das für die einzigartige, in Apatit lagernde REE-Lagerstätte erkannte Potenzial zu realisieren.

Die vorläufigen Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2024 werden derzeit noch ausgewertet und endgültig bestätigt. Sie werden dazu verwendet werden, zusätzliche Studien mit Dahrouge auszuarbeiten. Die Ergebnisse aus dem Programm 2024 auf H/K werden im 1. Quartal 2025 durch Dahrouge bestätigt werden, das dann die nachfolgenden Programme auf H/K festlegen wird.

"Ich bin erfreut, mit dem erfahrenen und talentierten Team von Dahrouge zusammenzuarbeiten", sagte CEO Reagan Glazier. "Wir können es kaum erwarten, H/K weiter zu erschließen und besser zu verstehen und denken, dass sowohl die Erkenntnisse als auch die Perspektiven von Dahrouge von unschätzbarem Wert sein werden."

Zusätzliche Arbeiten werden voraussichtlich in der Sommer-Explorationssaison 2025 durchgeführt. Weitere Updates zu den laufenden Entwicklungen werden in Zukunft bereitgestellt.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt H/K, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

mailto:reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78413Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78413&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64064Y1043Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18985193-neotech-metals-corp-beauftragt-dahrouge-geological-zielbestimmung-modellierung-hecla-kilmer