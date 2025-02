US-Präsident Donald Trump kündigt neue Zölle von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte an. Damit verstärkt er die Handelsspannungen weltweit. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Papiere jetzt gewinnen und welche verlieren.Auf dem Weg zum Super Bowl kündigte Trump an, alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. Diese neuen Abgaben, die Anfang der Woche offiziell verkündet werden sollen, gelten für alle Länder, auch für enge Nachbarländer wie Kanada und ...

