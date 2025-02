Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat im Juni letzten Jahres die Zinswende eingeleitet und seitdem die Leitzinsen fünfmal gesenkt, so die Analysten der Helaba.Der Einlagensatz sei um insgesamt 125 Basispunkte auf zuletzt 2,75% reduziert worden. Die Tür für weitere Lockerungen stünde offen. Marktteilnehmer würden darauf spekulieren, dass es im März zur nächsten Zinssenkung komme, denn die konjunkturelle Entwicklung vor allem in Deutschland sei noch schwach und von Unsicherheit geprägt, wenngleich es auch Hinweise auf eine Bodenbildung gäbe. Heute liefere das sentix-Investorenvertrauen eine Indikation für die derzeitige Stimmungslage unter Finanzmarktteilnehmern. Marktbewegend sei dies jedoch nicht und auch im Wochenverlauf stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen in der Eurozone auf dem Programm. ...

