Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der kräftigen Erholung, die nach der Vorwoche per saldo zu Buche steht, bleiben Risiken für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) erhalten, zumal heute datenseitige Impulse an den Rentenmärkten fehlen, so die Analysten der Helaba.Auch technisch sei der Weg nach oben noch nicht frei. So sei der Future trotz der bestehenden freundlichen Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastic und DMI nicht nachhaltig über die 55-Tagelinie (133,51) geklettert. Mithin seien weder das 50%- noch das 61,8%-Retracement (134,54) geknackt worden. Erneute Rücksetzer sollten daher ins Kalkül gezogen werden. Das kleine Retracement (132,92) wäre dabei als erste Unterstützung zu nennen. Wichtiger aber dürfte die Zone um 132,00 sein, denn dort würden sich eine Reihe ehemaliger Unterstützungen und Widerstände und auch die 21-Tagelinie finden. (10.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...