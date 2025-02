Starke Zahlen zum vierten Quartal haben die Aktie des schwedischen Smart-Home-Spezialisten Plejd am Freitag auf ein 52-Wochen-Hoch gehievt. Zum Start in die neue Handelswoche nähert sich der skandinavische Titel der jüngst markierten Bestmarke wieder an. Weiteren Rückenwind gibt es vonseiten der Analysten.Zur Stunde gewinnt die Aktie von Plejd knapp fünf Prozent an Wert und steigt damit wieder in Richtung Jahreshoch, welches bei 475 Schwedische Kronen (rund 42 Euro) liegt. Ausgehend von der Erstempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...