Die USA kündigen neue global relevante Zölle auf Stahl und Aluminium an, deren potentielle Auswirkungen vom Ölmarkt allerdings bis zur tatsächlichen Einführung vorerst ignoriert werden. Chinas Strafzölle auf US-amerikanische Energieimporte sorgen dagegen für Aufwärtsdruck am Ölmarkt.Der Euro startet mit 1,03 Dollar und wie die Ölpreise auf einem moderaten Aufwärtstrend in die Woche. Die Nordseerohölsorte ...

