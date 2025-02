Weiterer Rückenwind für den norwegischen Energieriesen Equinor, welcher einer der führenden Gasproduzenten in Europa ist. Denn der Preis für europäisches Erdgas ist weiter im Höhenflug. Am Montag erreichte er mit der Aussicht auf weiter niedrige Temperaturen an der Börse in Amsterdam den höchsten Stand seit zwei Jahren. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat wurde zum Auftakt zu 58,00 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt und kletterte damit auf den höchsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...