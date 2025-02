Der Deutsche Unternehmerbrief

www.bernecker.info

Für den Monat Februar stieg der Gesamtindex für den Euroraum um fünf auf nur noch -12,7 Zähler. Was vor allem an dem Plus des Sub-Index zu den Erwartungen der nächsten 6 Monate lag: Erstmals seit Juli 2024 notiert er mit +1 Punkt über der Nulllinie. Auch für Deutschland sieht es nach Ansicht von Sentix besser aus als gedacht: Zwar bleiben die Urteile zur aktuellen Lage unverändert rezessiv, aber die Erwartungen legten für Februar um 8 Zähler zu. Grund: Die Hoffnung auf eine wirtschaftspolitische Wende nach der Bundestagswahl in gut zwei Wochen.Annerose WinklerPublikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!