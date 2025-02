Nach der Chip-Knappheitskrise erreichte der Automobil-Halbleiterzyklus Ende 2023 seinen Höhepunkt und trat 2024 in eine Korrekturphase ein, die von Lagerüberschüssen und verhaltenen Chip-Bestellungen geprägt ist. Es wird erwartet, dass diese Phase bis in die erste Hälfte des Jahres 2025 anhält, gefolgt von einer schrittweisen Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2025. Ein neuer Wachstumszyklus soll 2026 beginnen, getrieben von strukturellen Trends. Ein moderater Preisverfall von 2-3 % wird erwartet, da sich die Lieferketten normalisieren. Die Analysten von mwb research haben die Auswirkungen auf Elmos bereits berücksichtigt und bleiben dennoch zuversichtlich bullish bei den aktuellen Bewertungen für 2025. Elmos übertraf seine Wettbewerber während des Abschwungs 2024, und die Analysten erwarten, dass sich diese Dynamik mit der Markterholung fortsetzt. Die Analysten von mwb research bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von 98,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE