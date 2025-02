NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 56 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals an. Das etwas höhere Kutsziel begründete er mit dem nach vorne verschobenen Bewertungszeitraum./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 21:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006