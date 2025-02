Wichtigste Meldungen

- Das Winterbohrprogramm 2025 im Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan macht gute Fortschritte; Ziel sind Bohrungen über mindestens 15.000 m im Zeitraum Januar bis April.

- Das Winterbohrprogramm verfolgt drei primäre Ziele:

Erweiterung der hochgradigen Zone Vega (Pegmatit CV13) westlich entlang eines interpretierten strukturellen Korridors in Richtung des Pegmatits CV12,

Prüfung des äußerst vielversprechenden Pegmatit-Korridors CV5 bis CV13, und

Fertigstellung der Bohrungen zum Ausschluss einer Mineralisierung an zwei geplanten Haldenmaterial-Standorten zur Unterstützung der laufenden Machbarkeitsstudie am Pegmatit CV5.

- Das Winterprogramm wird voraussichtlich durch bis zu vier (4) Bohranlagen unterstützt.

- Der Großteil des Bohrprogramms dürfte durch die Kombination aus einer Allwetterstraße und einer Winterstraße bodengestützt sein.

- Die Ergebnisse der Kernuntersuchung sind für 98 Bohrlöcher (31.513 m) vom Pegmatit CV5, die im Herbst 2024 abgeschlossen wurden, noch zu melden.

- Das Unternehmen ist auf Kurs, um dem Markt im dritten Quartal 2025 eine Machbarkeitsstudie und eine erste Erzreservenschätzung vorzulegen.

Darren L. Smith, Executive und Vice President of Exploration des Unternehmens, merkte dazu an: "2025 wird im Vergleich mit 2024 ein weniger bohrintensives Jahr; die Erkundungsbohrungen entlang des CV-Trends bleiben jedoch eine zentrale Komponente der Flowthrough-Ausgabenstrategie des Unternehmens im Zuge der Weiterentwicklung des Pegmatits CV5 durch Erschließung. Der primäre Fokus des Winterbohrprogramms ist die weitere Definition und Erweiterung des Spodumen-Pegmatits CV13, einschließlich der hochgradigen Zone Vega, und die Unterstützung der Machbarkeits- und Erschließungserfordernisse für den Spodumen-Pegmatit CV5."

9. Februar 2025 - Vancouver, BC, Kanada, 10. Februar 2025 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Winterbohrprogramm 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das "Konzessionsgebiet" oder "Projekt") in der Region Eeyou Istchee in der James Bay von Quebec, Kanada, aufgenommen hat.

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan umfasst eine konsolidierte (CV5 &) Mineralressourcenschätzung[1] von 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O (%) in der Kategorie "angedeutet" und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O (%) in der Kategorie "vermutet". Der Spodumen-Pegmatit CV5 ist über eine Allwetterstraße ganzjährig zugänglich und befindet sich ca. 14 km von einem großen Wasserkraft-Stromleitungskorridor entfernt. Der Spodumen-Pegmatit CV13 befindet sich weniger als 3 km entlang des geologischen Trends des Spodumen-Pegmatits CV5.

Das Winterbohrprogramm 2025 startete Ende Januar und soll bis Mitte April fortgesetzt werden, wobei insgesamt schätzungsweise 15.000 m an Bohrungen der Kerngröße NQ geplant sind. Das Programm verfolgt drei primäre Ziele (#_Ref189742164):

Erweiterung der hochgradigen Zone Vega (Pegmatit CV1) westlich entlang eines interpretierten strukturellen Korridors in Richtung des Pegmatits CV12. Prüfung des äußerst vielversprechenden Pegmatitkorridors CV13 bis CV5. Fertigstellung der Bohrungen zum Ausschluss einer Mineralisierung an zwei geplanten Haldenmaterial-Standorten zur Unterstützung der laufenden Machbarkeitsstudie am Pegmatit CV5.

Insgesamt zwei (2) Bohranlagen werden auf die westliche Erweiterung der hochgradigen Zone Vega und den weniger als 3 km langen Korridor zwischen den Spodumen-Pegmatiten CV13 und CV5 abzielen, der noch nicht erprobt wurde. Beide Bohranlagen starteten Ende Januar mit den Bohrungen und sind durch eine Kombination aus einer Allwetterstraße und einer Winterstraße bodengestützt (#_Ref189506097, Abbildung 3 und Abbildung 4). Das übergreifende Ziel ist die Erweiterung der Mineralressourcen und der Nachweis der Verbindung zwischen den Spodumen-Pegmatit-Clustern.

Weitere zwei (2) Bohranlagen werden Ende Februar die Bohrungen aufnehmen und zielen in dem Gebiet nördlich des Pegmatits CV5 an zwei geplanten Haldenmaterial-Standorten auf den Ausschluss einer potenziellen Mineralisierung ab (#_Ref189742164). Das Unternehmen hat in diesen Gebieten bereits mit der oberflächennahen Probenahme und Kartierung begonnen und plant Bohrungen zum Ausschluss einer Mineralisierung, um zu gewährleisten, dass beide Standorte für diese Infrastrukturentwicklung geeignet sind.

Das Unternehmen beauftragte Forage Construction Muskw Inc. ("Muskw"), ein Unternehmen im Eigentum der Cree, mit der Durchführung der Diamantbohrungen. Muskw wurde 2024 als Joint Venture zwischen Forage Fusion Drilling und Saskounan Construction gegründet.

Das Unternehmen ist weiter auf Kurs, um dem Markt im dritten Quartal 2025 eine Machbarkeitsstudie und eine erste Erzreservenschätzung sowie eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorzulegen. Außerdem sind die Ergebnisse der Kernuntersuchung für 98 Bohrlöcher (31.513 m) des Pegmatits CV5, die im Herbst 2024 abgeschlossen wurden, noch zu melden. Die Meldung dieser Ergebnisse sowie der Ergebnisse des Oberflächenfeldprogramms vom Sommer 2024 erfolgt voraussichtlich in den kommenden Wochen.

Abbildung 1: Im Jahr 2025 werden in äußerst vielversprechenden Lithiumpegmatit-Korridoren voraussichtlich Probebohrungen und in primären Gebieten Bohrungen zum Ausschluss einer Mineralisierung durchgeführt.

Abbildung 2: Mobilisierung der Bohranlage am Beginn der Winterstraße (westliches Ende des Pegmatits CV5).

Abbildung 3: Mobilisierung der Anlagen entlang der Winterstraße, die die Pegmatite CV5 und CV13 verbindet.

Abbildung 4: Bohranlage auf der Bohrplatte, bereit für den Start der Kernbohrungen.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie "angedeutet" und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie "vermutet" und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den CV5-Pegmatit wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA") veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanische Lieferbasis für Lithium hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie "angedeutet", und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie "vermutet") für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 21. August 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

"KEN BRINSDEN"

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie "planen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "glauben" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Machbarkeitsstudie, einschließlich des Zeitpunkts ihrer Veröffentlichung und ihres Inhalts, die erste Erzreserve, die noch nicht gemeldeten Ergebnisse der Sommer-Herbst-Bohrkampagne 2024 sowie die Ziele und erwarteten Ergebnisse des Bohrprogramms 2025.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als "vermutet" und "angedeutet" und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung Shaakichiuwaanaan (CV5 und CV13) (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie "angedeutet" und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O (%) und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie "vermutet") wird mit Stichtag 21. August 2024 mit einem Mindesterzgehalt (Cut-off) von 0,40 % Li2O (%) (Tagebau), 0,60 % Li2O (untertägig CV5) und 0,80 % Li2O (%) (untertägig CV13) (bis Bohrloch CV24-526) gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da für sie noch kein Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit vorliegt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78415Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78415&tr=1



