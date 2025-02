HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba hat eine Beteiligung an DeepSeek dementiert, während große Sprachmodelle von DeepSeek in die eigenen Systeme integriert werden. Alibaba Cloud, die Cloud-Computing-Unit der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027), bringt...

Den vollständigen Artikel lesen ...