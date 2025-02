DJ ENERGIE-BLOG/RWI: Deutsche bevorzugen Ausbau Erneuerbarer statt Klimageld

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

RWI: Deutsche bevorzugen Ausbau Erneuerbarer und Netze statt Klimageld

Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung fossiler Brenn- und Kraftstoffe sollten nach Ansicht einer deutlichen Mehrheit der deutschen Bevölkerung gezielt in den Ausbau der Netze und der Erneuerbaren investiert werden. Zu diesem Ergebnis kommen Auswertungen des Sozialökologischen Panels durch das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Eine jährliche Rückzahlung der Einnahmen, wie sie mit dem Klimageld geplant ist, genießt unter den Befragten indes eine geringere Zustimmung, wenngleich die Zustimmung dazu über die Jahre gestiegen ist. "Unsere empirischen Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten mit den CO2-Preis-Einnahmen die Energiewende voranbringen möchten", sagte RWI-Energieexperte Manuel Frondel. Wenn die Bundesregierung die CO2-Preis-Einnahmen zur Finanzierung der Netze verwenden würde, entstünde eine doppelte Dividende. "Einerseits würde die Energiewende forciert und andererseits die Bevölkerung bei den Strompreisen entlastet", sagte er.

VKU und ZVEI fordern niedrigere Stromsteuer und Netzentgelte

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) sprechen sich in der Diskussion über die sozialen Folgen steigender CO2-Preise im Brennstoffemissionshandel gegen ein sogenanntes Klimageld aus. Die undifferenzierte Auszahlung einer Pro-Kopf-Prämie mit der Gießkanne gewährleiste keine bedarfsorientierte Unterstützung der Bürger. Ein sozial gestaffeltes Klimageld liefe Gefahr zu einem neuen bürokratischen Monster ohne Anreizwirkung zu werden. Die beiden Verbände fordern stattdessen, die Einnahmen aus dem Brennstoffemissionshandel gezielt für die Transformation einzusetzen. So sollten die Strompreise durch eine Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestmaß sowie einen staatlichen Zuschuss zu den Netzentgelten für alle Verbraucher - privat wie gewerblich - direkt reduziert werden. Eine konkrete Entlastung des Strompreises sei leichter umzusetzen und schaffe mehr Akzeptanz und Dynamik für die Energiewende. Deutschlands Weg in die Klimaneutralität sei nicht über die Auszahlung eines Pauschalbeitrags zu erreichen, so die Verbände.

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2025 05:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.