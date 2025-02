© Foto: Unsplash

Experten sagen einen Anstieg des Goldpreises über 3.000 US-Dollar voraus. Es könnte sehr schnell gehen und erst der Anfang einer anhaltenden Rallye sein.Der Goldpreis könnte sich in naher Zukunft der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 US-Dollar nähern, getrieben von anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der aggressiven Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Dies hat nicht nur eine Welle der Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten ausgelöst, sondern auch die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöht. Die meisten Analysten führender globaler Banken haben aufgrund dieser Entwicklungen ihre kurzfristigen Preisziele für Gold angehoben. So sagen die Experten von …