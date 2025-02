Zum Start in ihr 20. Jubiläumsjahr hat die compexx Finanz AG Matthias Ramge in den Vorstand berufen. Er wird das Vertriebsressort verantworten. Damit zählt der Vorstand künftig drei Mitglieder. Gleichzeitig hat das Unternehmen den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Markus Brochenberger verlängert. Die compexx Finanz AG hat zum Start in ihr 20. Jubiläumsjahr ihren Vorstand erweitert. Künftig wird Matthias Ramge das Vorstandsressort Vertrieb, Organisationsausbau sowie Aus- und Weiterbildung übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...