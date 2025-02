München (ots) -McDonald's Deutschland führt ein neues Dialog-Format für junge Menschen ein. Die Eventreihe startet kurz vor der Bundestagswahl mit dem ersten "Burger Dialog" in Berlin unter dem Motto "Zukunft und Zusammenhalt in Deutschland". Die Politiker:innen Philipp Amthor (CDU), Elvan Korkmaz-Emre (SPD) und Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) beantworten hierbei Fragen der Gen Z und Influencer:innen.Am 11. Februar um 19:00 Uhr findet das Auftaktevent der neuen Burger Dialog Reihe von McDonald's Deutschland statt. Hier stellen sich die Politiker:innen Philipp Amthor (CDU), Elvan Korkmaz-Emre (SPD) und Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) den Fragen der jungen Menschen und den Influencer:innen @321maxx, @marcoxart und @helenaclear. Motto des Abends ist "Zukunft und Zusammenhalt in Deutschland". Zuschauen und teilnehmen können alle Interessierten entweder live vor Ort im McDonald's Restaurant in der Mall of Berlin oder digital über einen Livestream auf dem YouTube Kanal des Unternehmens. Vor dem Event am 11. Februar haben die Influencer:innen die Anliegen ihrer Communities abgefragt und werden diese während der Live-Diskussion, die von WELT-Journalistin Nele Würzbach moderiert wird, anbringen. Das Event hebt sich dabei bewusst durch seine offene, interaktive und moderne Gestaltung von klassischen Talk-Formaten ab.Mit der Burger Dialog Event-Reihe möchte McDonald's Menschen wieder ins Gespräch bringen. Denn selten war unsere Gesellschaft so gespalten wie heute - jede:r bleibt in seiner Bubble, jede:r bleibt bei seiner Meinung. Doch bei McDonald's kommen jeden Tag mehr als 1,8 Millionen Menschen aus allen Lebensbereichen und mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und verbringen gemeinsam eine gute Zeit. In den knapp 1.400 Restaurants sitzt die Gruppe Jugendlicher neben dem Senior:innen-Kaffeekränzchen, die Familie mit Kleinkind neben Geschäftsleuten. Sie alle könnten auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein und doch verstehen sie sich hier. Denn bei McDonald's geht es eben genau um das, was die Menschen eint. Diese Stärke, quasi das demokratischste Restaurant zu sein, will das Unternehmen nutzen und eine einzigartige Plattform schaffen, um Menschen wieder ins Gespräch zu bringen. Gerade junge Menschen fühlen sich von der Politik oft ausgeschlossen und haben das Gefühl verloren, wirklich etwas mitbestimmen zu können. Der "Burger Dialog" setzt genau hier an. Hier sollen auf unterhaltsame Weise gesellschaftlich relevante Themen auf Augenhöhe behandelt und somit der Dialog wieder gefördert werden. Denn Demokratie lebt von einer regen Teilhabe. Dabei sollen das ganze Jahr über Events mit verschiedenen Themenschwerpunkten stattfinden. "Bei McDonald's sind Menschen aus allen Lebenswelten - oft auch diejenigen, die von der Politik überhaupt nicht mehr erreicht werden. Wir wollen mit unserem Burger Dialog ein Zeichen setzen für die Wichtigkeit von Dialog und Mitgestaltung. Wir zeigen, dass Teilhabe interessant sein und Spaß machen kann.", sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland LLC.Livestream (11.02.25 ab 19:00 Uhr): https://www.youtube.com/live/NEyruYIa6HEPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5967633