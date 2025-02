Der Goldpreis liegt aktuell bei 2.879 US-Dollar und verzeichnet damit am Wochenbeginn ein Plus von 0,64 % gegenüber dem Wochenschluss der vergangenen Woche (2.861 US-Dollar). Auch im 5-Tages-Vergleich zeigt sich ein deutlicher Anstieg von 3,1 %. Die Goldrallye hält an, und führende Analysten haben ihre Prognosen nach oben korrigiert. UBS erwartet für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg auf 3.000 US-Dollar pro Unze. Auch Citi hat seine Erwartungen für 2025 angehoben. Hintergrund sind geopolitische Unsicherheiten, eine restriktive Geldpolitik der ...

