Personelle Veränderung im Vorstand der GRAMMER AG Finanzvorstand Jurate Keblyte wird das Unternehmen zum 31. März 2025 auf eigenen Wunsch verlassen

Thomas Strobl wird ab dem 1. April 2025 in den Vorstand berufen Ursensollen, 10. Februar 2025 - Jurate Keblyte, seit 1. August 2019 Mitglied des Vorstands der GRAMMER AG, hat sich dazu entschlossen, neue berufliche Wege einzuschlagen und wird das Unternehmen zum 31. März 2025 auf eigenen Wunsch verlassen. Der Aufsichtsrat und Vorstand bedauern diese Entscheidung sehr, respektieren aber ihren Wunsch nach Veränderung. Der Aufsichtsrat ist daher der Bitte von Jurate Keblyte nachgekommen, den Vorstandsvertrag vorzeitig zu beenden und hat Thomas Strobl mit Wirkung zum 1. April 2025 mit einer Bestelldauer von zunächst einem Jahr in den Vorstand berufen. Der Aufsichtsrat, die Arbeitnehmervertretung und der Vorstand danken Jurate Keblyte für die erfolgreiche Zusammenarbeit und ihren wesentlichen Beitrag zur Führung des Unternehmens in den letzten fünfeinhalb Jahren. Jens Öhlenschläger, Sprecher des Vorstands betont: "Nichts schweißt mehr zusammen als eine gemeinsame Bewältigung der Herausforderungen, die unsere Branche und GRAMMER in den letzten Jahren zu meistern hatten. Wir wünschen Jurate für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg." Jurate Keblyte erklärt: "Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat und dem Hauptaktionär von GRAMMER für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam haben wir nicht nur die Herausforderungen in einer von Krisen geprägten Zeit gemeistert, sondern auch wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen, aber ich bin überzeugt, dass GRAMMER mit Thomas Strobl hervorragend aufgestellt ist, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen." Thomas Strobl bringt langjährige Erfahrung in Finanzen und Controlling in diversen Industrien mit. Seit Januar 2024 leitet er bereits interimistisch als CFO den Finanzbereich der größten Region von GRAMMER, EMEA. In dieser Rolle war er maßgeblich in alle Aktivitäten zur Effizienzsteigerung eingebunden, insbesondere in das TOP 10 Maßnahmen-Programm. Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Aufsichtsrats ergänzt: "Wir freuen uns, mit Thomas Strobl einen erfahrenen und kompetenten Manager für GRAMMERs Vorstand gewonnen zu haben. Seine Mandatierung stellt Kontinuität sicher und seine Expertise wird dazu beitragen, den Turnaround des Unternehmens erfolgreich weiterzuführen und GRAMMER zurück auf soliden wirtschaftlichen Kurs zu bringen." Unternehmensprofil Die GRAMMER AG mit Sitz in Ursensollen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Bereich Automotive liefert das Unternehmen Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Der Produktbereich Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 12.000 Mitarbeiter:innen ist GRAMMER in 19 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.





