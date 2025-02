LTC Kurs Prognose - neues Allzeithoch in 2025?

Litecoin erlebt derzeit ein überraschendes Comeback. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung und Kursrückgänge könnte nun ein potenzieller Spot-ETF für neuen Aufschwung sorgen. Doch reicht das aus, um Litecoin im Jahr 2025 zu einem neuen Allzeithoch zu verhelfen?

LTC war in letzter Zeit einer der am besten performenden Top-Coins

Die uralte Kryptowährung Litecoin mit dem Kürzel LTC gehörte überraschenderweise sowohl innerhalb der letzten 24 Stunden als auch im Verlauf der letzten Woche zu den Top-Performern unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Litecoin gibt es schließlich bereits seit 2013, und sowohl im Bullenmarkt 2017/2018 als auch im Bullenmarkt 2021/2022 erlebte der Coin starke Rallyes, die ihn jeweils auf über 300 Dollar und im Jahr 2021 sogar auf ein Allzeithoch von bis zu 412 Dollar katapultierten.

Daraufhin hatte der Coin in den vergangenen Jahren eine starke Entwertung erlebt und wurde lange Zeit zwischen 50 und 100 Dollar gehandelt. Nun gab es jedoch seit November wieder einen starken Anstieg, und LTC gelang es in dieser Zeit bereits, deutlich über 100 Dollar zu steigen und sogar ein Jahreshoch von 146 Dollar zu erreichen. Allerdings fiel er in dieser Zeit immer wieder auf den 100-Dollar-Support zurück, so auch im Zuge der jüngsten heftigen Korrektur, die der Kryptomarkt vor etwa einer Woche erlebte.

Seitdem scheint der 100-Dollar-Support jedoch gehalten zu haben, und im Verlauf der letzten Woche ging es für LTC bereits wieder knapp 20 % aufwärts. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden erlebte LTC einen Aufschwung um über 7 %, was ihn heute zur zweitbesten performenden Kryptowährung unter den Top 100 Coins macht, mit einem aktuellen Kurs von 114 Dollar. So hat LTC heute auf eine Marktkapitalisierung von immerhin 8,6 Milliarden Dollar, mit einem Handelsvolumen, das sich innerhalb der letzten 24 Stunden auf circa 1 Milliarde Dollar verdoppelt hat und ist wieder die 19. größte Kryptowährung.

Rallye auf Allzeithoch dank Litecoin-ETF?

Das optimistische Sentiment der Anleger gegenüber LTC könnte unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass der Coin von Neuigkeiten rund um eine potenzielle ETF-Einführung profitiert hat. Vor Kurzem haben mehrere Vermögensverwalter wie Grayscale und CoinShares Anträge für Litecoin-ETFs gestellt, und erst vor drei Tagen hat die SEC den Antrag von Grayscale zur Überprüfung akzeptiert. Das ist zwar noch keine ETF-Genehmigung, stellt jedoch einen ersten Schritt dar, der LTC potenziell zum ersten Altcoin (abgesehen von Ethereum) mit einem eigenen Spot-ETF machen könnte.

Eine solche Entwicklung würde es vor allem institutionellen Investoren erheblich erleichtern, in LTC zu investieren, und könnte in Zukunft zu einem deutlich erhöhten Kaufdruck auf den Coin führen. Viele Anleger erwarten im Falle einer Genehmigung dieses ETFs ein neues Allzeithoch für Litecoin im Verlauf des Jahres 2025. Zunächst wäre es aus charttechnischer Sicht wichtig, dass der Coin wieder über die 120-Dollar-Marke steigt. Anschließend könnte er potenziell neue Jahreshochs in Richtung 150 Dollar anvisieren.

Bis zu einem neuen Allzeithoch müssten jedoch noch die Marken von 200, 300 und schließlich 400 Dollar überwunden werden. Das ist natürlich noch ein weiter Weg, und selbst mit einem eigenen ETF könnte es schwierig werden, in so kurzer Zeit einen derart starken Anstieg zu verzeichnen. Aufgrund der bereits massiven Marktkapitalisierung, des Alters des Coins und der zunehmenden Konkurrenz am Kryptomarkt interessieren sich viele Anleger heute auch für Investitionsalternativen zu Litecoin, wie beispielsweise SOLX.

Solaxy hat 2025 ebenfalls massives Aufwärtspotenzial

Solaxy präsentiert sich als vielversprechende Investitionsalternative für Krypto-Enthusiasten, die nach neuen Chancen jenseits etablierter Projekte wie Ethereum suchen. Das Ziel von Solaxy ist es, als eine der ersten Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain die bekannten Schwachstellen des Netzwerks zu beheben. Dazu zählen vor allem Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierungsprobleme.

Um diese Herausforderungen zu meistern, will Solaxy Transaktionen auf seine eigene Blockchain auslagern. Das könnte die Effizienz der Solana-Blockchain erheblich steigern und Solaxy auch zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Solana-Ökosystems machen.

Obwohl sich das Projekt noch in der Anfangsphase befindet, zeigt das Interesse der Anleger bereits jetzt eine klare Richtung. Derzeit können Investoren den SOLX-Token ausschließlich über die offizielle Website und das dort integrierte Presale-Widget erwerben. Mit einem aktuellen Festpreis von nur 0,00163 Dollar pro SOLX bietet sich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Das Potenzial des Projekts spiegelt sich auch im bisherigen Investitionsvolumen wider: Innerhalb weniger Wochen konnte Solaxy bereits über 19 Millionen Dollar von interessierten Anlegern einsammeln.

Neben möglichen Kurssteigerungen eröffnet Solaxy seinen Investoren zudem eine weitere Rendite-Möglichkeit: Die im Presale erworbenen Tokens können direkt im Anschluss gestaked werden, was jährliche Renditen von bis zu 212 % ermöglichen soll.

