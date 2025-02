Ethereum Kurs: Trader sind pessimistischer denn je und ETH fällt auf 2600 $

Der Ethereum-Kurs hat in den letzten Wochen eine deutliche Talfahrt hingelegt und verzeichnete erhebliche Verluste. Dabei hat die Anzahl der Short-Positionen auf Ethereum ist in kürzester Zeit sprunghaft zugelegt, was auf wachsende Unsicherheit und Skepsis gegenüber der weiteren Kursentwicklung hindeutet. Doch könnte dieser Pessimismus auch zu überraschenden Wendungen führen?

Trader shorten Ethereum aktuell enorm

ETH's Kurs hat wirklich zwei sehr schlechte Monate hinter sich. Noch Mitte Dezember war es ETH, wie auch dem Großteil des restlichen Kryptomarktes, gelungen, eine deutliche Rallye zu initiieren. Von Anfang November bis Mitte Dezember ging es für ETH von unter 2.500 $ auf einen Höchststand von deutlich über 4.000 $ aufwärts. Seitdem verzeichnet ETH jedoch kontinuierliche Wertverluste, und bereits zum Jahreswechsel war der Kurs auf nur noch 3.300 $ zurückgefallen.

Im Verlauf des letzten Monats ging es dann zunächst noch bis auf den 3.000 $-Support zurück, welcher jedoch noch einige Wochen halten konnte, bis schließlich Anfang Februar auch dieser Support verloren ging. In einem Flash Crash fiel ETH auf kaum mehr als 2.100 $ zurück, und trotz einer zwischenzeitlichen Erholung auf bis zu 2.900 $ gelang es ETH nicht, wie viele andere Kryptowährungen, wieder auf das vorherige Niveau zu steigen. Stattdessen verlor der Coin auch in der letzten Woche weiter an Wert und wird heute nur noch bei 2.640 $ gehandelt.

LATEST: Traders are hitting record short positions on $ETH, up by 40% in just a week. pic.twitter.com/huSk86kcTp - Cointelegraph (@Cointelegraph) February 10, 2025

Wegen dieser sehr ernüchternden Kursentwicklung sind viele Krypto-Trader nun offenbar negativ eingestellt - so pessimistisch wie seit langem nicht mehr. Daten von Zero Hedge zeigen, dass die Summe der Short-Positionen, die auf Ethereum abgeschlossen werden, in nur einer Woche um 40 % gestiegen ist. Dementsprechend wetten derzeit sehr viele darauf, dass es für ETH auch in den kommenden Wochen weiter abwärts gehen könnte. Viele spekulieren sicherlich darauf, dass die "Wick", welche den Kurs zwischenzeitlich auf kaum mehr als 2.100 $ vor einer Woche einbrechen ließ, in den kommenden Tagen und Wochen noch "gefillt" wird und ETH noch einmal bis auf dieses Niveau abstürzt.

Kurs könnte sich nun in zwei Richtungen entwickeln

Ein derartiges Verhalten von Krypto-Tradern gegenüber Ethereum könnte sich nun in zwei Richtungen auswirken. Zum einen könnte dies natürlich zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung werden, bei der auch andere Anleger beginnen, Ethereum zu verkaufen, da sie sehen, dass der Markt ETH gegenüber so pessimistisch eingestellt ist. Sollte der wichtige 2.600-$-Support verloren gehen, wäre es daher denkbar, dass ETH schnell weiter abwärts in Richtung 2.500 $ und dann vielleicht sogar in Richtung 2.250 $ stürzt.

Quelle: CoinMarketCap.com

Auf der anderen Seite ist es jedoch auch möglich, dass der Kryptomarkt eine überraschende Erholung aufgrund von positiven geopolitischen Nachrichten oder anderen Faktoren erlebt. Das könnte zu einem sogenannten Short Squeeze führen, bei dem zu viele negative Positionen bei steigenden Kursen dazu führen, dass viele Trader ihre Positionen auflösen müssen. Das wiederum verleiht dem Kurs positives Momentum und könnte zu einem rapiden Anstieg führen. So könnte auch eine schnelle Rallye in Richtung 2.750 $ oder sogar über 3.000 $ begünstigt werden.

Sollte es ETH gelingen, wieder über 3.000 $ zu steigen, wäre das zunächst ein sehr positives Signal für die zweitgrößte Kryptowährung. Bisher ist davon jedoch noch nicht viel zu sehen, und viele Anleger sind, wie bereits erwähnt, stark verunsichert. Einige entscheiden sich deshalb, jetzt vor allem in jüngere Investitionsalternativen zu ETH zu investieren, die im Vergleich zu dem Coin noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei derzeit unter anderem SOLX dar.

Solaxy könnte sich 2025 besser entwickeln als Ethereum

Der Coin befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase und wird aktuell im sogenannten Presale verkauft. Der Erwerb von SOLX ist ausschließlich über die offizielle Website und das dort bereitgestellte Presale-Widget möglich. Derzeit liegt der rabattierte Festpreis für einen SOLX-Token bei 0,0016 $. Die Bezahlung kann sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen erfolgen. Trotz seines frühen Stadiums konnte Solaxy bereits fast 20 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern generieren.

Das Besondere an SOLX ist, dass es sich nicht um einen typischen Meme-Coin handelt. Stattdessen positioniert sich Solaxy als eines der ersten Layer-2-Projekte für die Solana-Blockchain. Solana hat in letzter Zeit wieder an Beliebtheit gewonnen, nicht zuletzt durch den Launch des Meme-Coins TRUMP auf seiner Plattform. Dennoch leidet das Netzwerk in Zeiten starker Nachfrage unter Überlastungen und gelegentlichen Ausfällen. Solaxy zielt darauf ab, derartige Probleme zu lösen, indem es Transaktionen auf seine eigene Layer-2-Blockchain auslagert und so die Haupt-Blockchain von Solana entlastet.

Eine so sinnvolle Utility könnte Solaxy in Zukunft besonders attraktiv für neue Meme-Coin-Projekte machen. Außerdem bietet Solaxy für interessierte Anleger einen weiteren Anreiz: Die im Presale erworbenen SOLX-Coins können für eine jährliche Rendite von bis zu über 200 % gestaket werden.

