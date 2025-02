Die Aktie von Novo Nordisk kämpft derzeit weiter mit der 38-Tage-Linie. Hatte das Papier in der vergangenen Woche erneut Schwung aufbauen können, ist dieser in der neuen Woche bereits wieder abgeebbt. Auch positive Analysteneinschätzungen konnten hier keine weitere Unterstützung verleihen.Novo Nordisk hatte in der vergangenen Woche von besser als erwarteten Quartalszahlen profitiert. Auch gute Zahlen des US-Konkurrenten Eli Lilly kamen gut an. Die Aktie stieg in der Folge zeitweise bis über die ...

