DORTMUND (dpa-AFX) - Ein schwächeres Transferergebnis hat Borussia Dortmund im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Dezember) einen Ergebniseinbruch eingebrockt. Das Konzernergebnis sei in dieser Zeit von 70,6 auf 7,7 Millionen Euro eingebrochen, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Dortmund auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Als weiteren Grund führte der im SDax -notierte Fußball-Erstligist die länger andauernde UEFA-Champions-League-Ligaphase an. Sie sei dafür verantwortlich, dass im Vergleich zum Vorjahr unterjährig der Umsatz verzögert realisiert werde.

Der Umsatz in den sechs Monaten ging von 256,5 auf 244,5 Millionen Euro leicht zurück. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 121,5 auf 58,7 Millionen Euro. Den vollständigen Halbjahresbericht will Borussia Dortmund an diesem Freitag vorlegen./lew/jha/