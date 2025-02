DJ Habeck: Europa muss geschlossen und entschlossen auf Trump reagieren

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Die Europäische Union (EU) muss nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weiter an einer Zusammenarbeit mit den USA interessiert sein, gleichzeitig aber geschlossen und entschlossen auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump reagieren. Zuvor traf Habeck sich mit führenden Industrie- und Wirtschaftsverbänden zu einem Gespräch über die künftigen transatlantischen Beziehungen. Dabei ging es um einen Austausch über Risiken, Chancen und Handlungsspielräume anlässlich der neuen US-Regierung und der jüngsten Ankündigungen zu Zöllen. Außerdem hat Habeck dazu mit EU-Handelskommissar Maros Sefcovic telefoniert.

"An erster Stelle steht für Deutschland und die EU, dass wir mit den USA den Weg der Zusammenarbeit fortsetzen, davon profitieren beide Seiten. Ein Zollkonflikt kennt langfristig nur Verlierer", sagte Habeck. "Klar ist aber auch: Europa muss und kann nur geschlossen und entschlossen auf einseitige Handelsbeschränkungen reagieren. Und hierauf sind wir auch vorbereitet."

Die Bedeutung der europäischen Geschlossenheit sei von den Wirtschaftsverbänden in dem Gespräch auch als besonders wichtig herausgestrichen worden. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft profitiere wie kaum eine andere von offenen Märkten. "Die Ankündigungen zu den Zöllen sehe ich daher mit Sorge", sagte Habeck.

Die USA waren im vergangenen Jahr für Deutschland der wichtigste Handelspartner und liegen damit mittlerweile vor China. Deutschland ist mit einem Bestand von etwa 650 Milliarden US-Dollar der drittgrößte ausländische Direktinvestor in den USA in 2023. Rund 6.000 deutsche Unternehmen sind nach Angaben des Ministeriums in den USA investiert und schaffen dort fast eine Million Arbeitsplätze.

