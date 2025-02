Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Das Global ETFs Portfolio der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) hat bei den €uro FundAwards 2025 in der Kategorie "Dachfonds Aktien- und Rentenfonds" den ersten Platz über ein, drei und fünf Jahre belegt, so die Apo Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...