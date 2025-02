Paris (www.fondscheck.de) - In Anbetracht der hohen Verschuldung der USA und anderer westlicher Länder sehen Anleger Gold als sicheren Hafen an, so Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management. Die Zinszahlungen für die US-Schulden hätten sich 2024 auf über 1.000 Milliarden US-Dollar belaufen, was mehr als 4% des US-BIP im Jahr 2023 entspreche - auf lange Sicht erscheint dieses Niveau nicht tragbar. ...

