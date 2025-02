Bonn (ots) -2 Tage Wahlsendungen, über 18 Stunden Live-Berichterstattung: Am Sonntag, 23. Februar 2025, wählt Deutschland einen neuen Bundestag. phoenix überträgt rund um die vorgezogene Bundestagswahl das ganze Bild: mit Reporter-Schalten, Einordnungen von Experten und Gesprächssendungen.Bundestagswahl - Sonntag, 23. Februar 2025, ab 16.30 UhrDer Wahlsonntag beginnt bei phoenix um 16.30 Uhr mit ersten Vorberichten. Ab 18.00 Uhr sind die ersten Prognosen von ARD und ZDF zu erwarten, im Anschluss die Hochrechnungen. Aus den Parteizentralen in Berlin melden sich die phoenix-Reporterinnen und Reporter mit ersten Reaktionen und Analysen. Abgerundet wird die Berichterstattung durch Gespräche mit Politikwissenschaftlern und Journalistinnen.Um 20.15 Uhr folgt die Sendung "Wahl 2025: Berliner Runde", die politische Spitzenakteure versammelt. Um 21.15 Uhr schließt die "phoenix wahlrunde" an. Ab 22.00 Uhr wird eine Sonderausgabe "Wahl 2025: Deutschland hat gewählt" mit den neuesten Hochrechnungen von ARD und ZDF, einer Zusammenfassung des Tages sowie Stimmen und Reaktionen zum vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl gesendet.Der Tag danach - Montag, 24. Februar 2025, ab 7.45 UhrAuch am Tag nach der Wahl setzt phoenix auf Live-Berichterstattung, Analyse und Einordnung - mit rund elf Stunden Live-Programm am Stück. Von 7:45 bis 18.30 Uhr geht es ohne Unterbrechung live um die Frage, wie Gewinner und Verlierer auf das Wahlergebnis reagieren und ob sich bereits ein neues Regierungsbündnis abzeichnet. Außerdem schaut phoenix über den Tellerrand und auf die Frage: Wie blickt die Welt auf den Wahlentscheid der Deutschen?Die Live-Sendungen sowie aktuelle Zahlen und Reaktionen werden in den Mediatheken von ARD und ZDF, auf der der phoenix-Website und auf den phoenix-Kanälen via YouTube, Facebook, Instagram und abrufbar sein.phoenix startet mit Thementagen: Migration, Krieg und Frieden, WirtschaftVom 18. bis 20. Februar widmet sich phoenix in drei Thementagen aktuellen politischen Fragen. Mit Dokumentationen, Gesprächssendungen und in der Live-Berichterstattung werden die Themen Migration (Dienstag, 18. Februar), Krieg und Frieden (Mittwoch, 19. Februar) sowie Wirtschaft (Donnerstag, 20. Februar) umfassend beleuchtet.Auf der Social-Media-Plattform Instagram wird es vorab Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen in einem Bundestagsglossar geben und die Wahlprogramme sowie die Spitzenkandidaten werden beleuchtet. So auch in den "phoenix Wahlchecks", in denen die Wahlversprechen der Parteien zu diesen und anderen Themen kritisch auf Umsetzbarkeit überprüft werden.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5967793