NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit Blick auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,05 Euro belassen. Der Schritt überrasche angesichts der Tatsache, dass Noch-Chef Pekka Lundmark bislang einen guten Job gemacht habe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ernennung von Justin Hotard als Nachfolger von Lundmark belege, dass der Wechsel schon seit einiger Zeit vorbereitet worden sei. Die Erfahrungen des bald amtierenden, neuen Chefs mit Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz zeigten, wohin für den finnischen Netzwerkausrüster die Reise gehen dürfte. Die Zukunft liege im Geschäftsfeld Infrastruktur. Gleichzeitig gelte es aber, die Segmente Mobilfunknetze und Technologie als die wesentlichen Gewinnbringer nicht zu vernachlässigen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 07:17 / GMT

FI0009000681