Die Siltronic AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, wobei der Aktienkurs am Handelstag einen Anstieg von 2,3 Prozent auf 42,26 Euro verzeichnete. Trotz dieser positiven Tendenz steht das Wertpapier weiterhin deutlich unter Druck, was sich in der erheblichen Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 92,95 Euro widerspiegelt. Die aktuelle Marktsituation zeigt eine spürbare Diskrepanz von mehr als 54 Prozent zu diesem Höchststand. Bemerkenswert ist jedoch die Erholung vom kürzlich erreichten Jahrestief bei 36,44 Euro, von dem sich die Aktie mittlerweile um knapp 16 Prozent nach oben absetzen konnte.

Geschäftszahlen unter Vorjahresniveau

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 zeichnen ein herausforderndes Bild für den Wafer-Hersteller. Mit einem Umsatzrückgang von sieben Prozent auf 1,41 Milliarden Euro und einem noch deutlicheren Einbruch beim EBITDA auf 364 Millionen Euro manifestiert sich der Abwärtstrend. Die Dividendenerwartung für das kommende Jahr wurde entsprechend nach unten korrigiert und liegt nun bei voraussichtlich 0,485 Euro je Aktie, was einen merklichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 Euro darstellt. Analysten bleiben dennoch verhalten optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 63,20 Euro, was erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau suggeriert.

