Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn in robuster Verfassung und verzeichnet im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 57,45 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier ein Höchstniveau von 57,68 Euro, nachdem es bereits mit einem Wert von 56,82 Euro in den Handel gestartet war. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Rückgang sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz aufzeigten. Im dritten Quartal 2024 verbuchte der Stuttgarter Automobilhersteller einen Gewinn je Aktie von 1,66 Euro, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 3,44 Euro darstellt. Parallel dazu sank der Quartalsumsatz um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der rückläufigen Geschäftszahlen bewerten Marktexperten die Zukunftsaussichten des Automobilkonzerns weiterhin positiv. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 67,67 Euro angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 9,85 Euro. Allerdings müssen sich Anleger auf eine niedrigere Dividende einstellen: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 4,34 Euro je Aktie prognostiziert, während im Vorjahr noch 5,30 Euro gezahlt wurden.

