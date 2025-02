Köln (ots) -Die Comedyserie "Ghosts" ist eine Adaption der mehrfach preisgekrönten, gleichnamigen BBC-Erfolgsserie und erzählt die Geschichte eines jungen Paares, das unwissentlich in ein völlig verrücktes "Mehrgenerationenhaus mit Geistern" einzieht. Die einzigartige Mischung aus Humor und Herz, Leichtigkeit und Tiefe, Kompromissen und Zusammenhalt verspricht geisterhaftes Vergnügen für alle Generationen. Die prominente und sichtbar gut gelaunt aufspielende Besetzung mit Cristina do Rego ("Pastewka"), Benito Bause ("Doppelhaushälfte"), Max Giermann, ("Switch Reloaded"), Sebastian Schwarz ("Mord mit Aussicht"), Meltem Kaptan und vielen weiteren bekannten Gesichtern rundet dieses ganz besondere Serienerlebnis perfekt ab.Emma und Felix finden einfach keine bezahlbare Wohnung. Als Emma überraschend ein altes Herrenhaus erbt, sind sie überglücklich. Bei ihrem Einzug stellen sie fest, dass sie nicht die einzigen Bewohner sind - sie teilen ihr neues Heim mit einer Geister-WG. Und was für welche: Neandertaler Urs, Dichter Friedrich, Römer Claudius, Gräfin Adelheid und viele mehr. Sie alle sind im Haus Donnerhall gestorben und können seitdem nicht weg. Mit Skepsis beobachten sie den Einzug der beiden jungen Leute, zunächst froh über etwas Abwechslung, aber dann folgt der Schock: Emma und Felix wollen ein Hotel aus ihrem Zuhause machen!"Ghosts" ab 14. März 2025 auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und Apple TV als Download erhältlichRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray-, Video-on-Demand- sowie den Audio-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus rund 75 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on- Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5967893