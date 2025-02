Die Decision Intelligence-Fähigkeiten von Aera Technology reduzieren die Arbeitsbelastung von Planern um bis zu 40 und verbessern die Geschäftsergebnisse Rollen verlagern sich von reaktiver Aufgabenausführung zu proaktiver Strategie

Manifest 2025 Heute beim Manifest Vegas, dem weltweit größten Tech-Event für Lieferketten und Logistik, gab Aera Technology bekannt, dass das Unternehmen globalen Konzernen signifikante Investitionsrenditen im Bereich künstliche Intelligenz (KI-ROI) für eine Reihe von Funktionen bietet und nennt die Verbesserung der Lieferkettenplanung als einen der wichtigsten Wirkungsbereiche. Mit Aera Decision Cloud und seinen Decision Intelligence-Fähigkeiten arbeiten Lieferkettenplaner schneller und präziser sie reduzieren ihre Arbeitsbelastung um bis zu 40 und schaffen mehr Wert für das Unternehmen. Durch augmentierte und automatisierte Entscheidungsfindung ermöglicht Aera den Übergang von reaktiver Problemlösung zu proaktiver Strategie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210770847/de/

Die heutigen Frontline-Teams stehen vor einer wachsenden Anzahl komplexer Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, da Verzögerungen oder Untätigkeit höhere Risiken mit sich bringen. Traditionelle Planungsmethoden und -werkzeuge stoßen oft an ihre Grenzen, da es an Echtzeitdaten, Transparenz, Intelligenz und Automatisierung fehlt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Mit den zusammensetzbaren Aera Skills, die auf der Aera Decision Cloud aufbauen und spezifische Anwendungsfälle mit Echtzeit-Prognosen, Entscheidungsempfehlungen und Aktionen angehen, können Lieferkettenplaner einen Großteil ihrer operativen Entscheidungen in Bereichen wie Logistik, Bedarfsprognose, Bestandsmanagement, Bestellung, Beschaffung und Finanzen automatisieren.

"Bei PMI sind unsere Lieferkettenplaner Teil eines entscheidenden globalen Teams, das mehr als 25.000 Materialien in über 40 Fabriken verwaltet, um neue Produkte auf neuen Märkten einzuführen. Dies erfordert enorme Agilität und die Fähigkeit, schnelle und genaue Entscheidungen zu treffen und die Auswirkungen dieser Entscheidungen vorherzusagen", sagte Gualtiero Cerrato, Supply Chain Director bei Philip Morris International, ein Unternehmen, das seine Zukunft aufbaut, indem es Zigaretten durch rauchfreie Produkte ersetzt die zwar nicht risikofrei, aber eine bessere Alternative zum Zigarettenrauchen sind und sein Produktportfolio rasch umgestaltet. "Aera Decision Cloud vereinfacht das Leben unserer Planer und die positive Benutzererfahrung war entscheidend für die Akzeptanz. Wir haben im ersten Jahr unseres Decision Intelligence-Prozesses eine Benutzerakzeptanz von 70 erreicht, was uns in die Lage versetzt, die Technologie auf weitere Funktionen in unserer Wertschöpfungskette auszuweiten."

Marktführer erweitern ihre Nutzung von Aera Decision Cloud und erschließen damit erhebliche Vorteile für ihre Mitarbeiter. Ein Unternehmen im Bereich schnelllebige Konsumgüter etwa reduzierte die Arbeitsbelastung ihrer Planer um 80 und senkte die Logistikkosten. Ein führendes Unternehmen der Biowissenschaften wiederum konnte über 40 Stunden pro Woche einsparen, indem es Schlüsselprozesse automatisierte und dadurch die Lieferrückstandsquote verbesserte.

"Menschen zu entlasten, damit sie höherwertige Arbeit leisten können, ist nur ein Beispiel dafür, wie wir Unternehmen dabei helfen, Decision Intelligence zu operationalisieren, um das menschliche Potenzial zu steigern und echten ROI durch KI zu erzielen", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Die Aera Decision Cloud wurde speziell für menschenzentrierte Decision Intelligence entwickelt. Sie stattet Arbeitskräfte mit innovativer und intuitiver KI-Technologie aus, die nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch neue Arbeitsweisen vorantreibt und größeren Mehrwert freisetzt."

Erfahren Sie beim Manifest Vegas, wie Aera Technology durch Decision Intelligence einen KI-ROI ermöglicht. Nehmen Sie an der Sitzung von Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology, zum Thema Modernizing Our Supply Chains: Harnessing AI and Digital Innovations teil, die am Dienstag um 14:00 Uhr PST im Venetian Ballroom C stattfindet.

Weitere Informationen zu Aera Decision Cloud und seinen Fähigkeiten finden Sie unter www.aeratechnology.com.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence und ermöglicht es globalen Unternehmen, intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Seine Plattform für automatisierte KI-Entscheidungen, Aera Decision Cloud, lässt sich nahtlos mit vorhandenen Systemen und Datenquellen integrieren, um das gesamte Spektrum an Unternehmensentscheidungen präzise und schnell zu automatisieren und zu skalieren. Aera ist bekannt für seine bewährte, außergewöhnliche Leistung und Wertschöpfung und ist deshalb die vertraute Wahl von Marktführern in Bereichen wie Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Industrie, Technologie und höhere Bildung. Durch die Zusammenarbeit mit Aera bauen Unternehmen nachhaltigere, intelligentere und effizientere Organisationen auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210770847/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Zoe Kine

Aera Technology

Tel.: 415-497-5285

E-Mail: Zoe.Kine@AeraTechnology.com