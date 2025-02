Der Fast-Food-Gigant McDonald's verzeichnete im vierten Quartal trotz schwächelnder US-Zahlen eine positive Börsenentwicklung. Die Aktie kletterte an der Wall Street um mehr als zwei Prozent und positionierte sich damit an der Spitze des Dow Jones. Während der Gesamtumsatz mit 6,39 Milliarden Dollar leicht unter den Analystenerwartungen von 6,45 Milliarden Dollar lag, zeigte sich das internationale Geschäft als stabilisierender Faktor. Das operative Ergebnis verbesserte sich um zwei Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Dollar, wobei der Nettogewinn mit gut zwei Milliarden Dollar nur marginal unter dem Vorjahresniveau lag.

Internationale Märkte kompensieren US-Schwäche

Besonders auffällig war die Entwicklung im US-Heimatmarkt, wo die vergleichbaren Umsätze um 1,4 Prozent zurückgingen - ein stärkerer Rückgang als von Experten prognostiziert. Diese Schwäche wurde jedoch durch die positive Performance in den internationalen Geschäftsfeldern ausgeglichen. Die robuste Gesamtentwicklung und das flächenbereinigte Wachstum in den globalen Märkten überzeugten die Anleger, was sich in der positiven Kursentwicklung widerspiegelte. Bemerkenswert ist dabei, dass die Aktie trotz der verhaltenen US-Zahlen deutliche Kursgewinne verzeichnete, was das Vertrauen der Investoren in die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

McDonald's-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue McDonald's-Analyse vom 10. Februar liefert die Antwort:

Die neusten McDonald's-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für McDonald's-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...