ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Erstverschreibungen des Mittels Wegovy gegen Übergewicht seien in der letzten Januarwoche im Vergleich zur Vorwoche um 9,4 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch stärker hätten im Wochenvergleich die Erstbehandlungen mit dem Medikament Zepbound zugenommen, ebenfalls ein Abnehmmedikament./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 00:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 00:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333