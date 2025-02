Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.02.2025 / 15:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D56

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33.20 EUR 1660.00 EUR 33.20 EUR 1660.00 EUR 33.20 EUR 1660.00 EUR 33.20 EUR 1660.00 EUR 33.20 EUR 14940.00 EUR 33.20 EUR 3652.00 EUR 33.30 EUR 5161.50 EUR 33.30 EUR 5394.60 EUR 33.35 EUR 1734.20 EUR 33.35 EUR 466.90 EUR 33.35 EUR 1300.65 EUR 33.35 EUR 5135.90 EUR 33.35 EUR 1667.50 EUR 33.40 EUR 1670.00 EUR 33.40 EUR 1703.40 EUR 33.40 EUR 3373.40 EUR 33.40 EUR 3340.00 EUR 33.40 EUR 1670.00 EUR 33.40 EUR 3373.40 EUR 33.45 EUR 3177.75 EUR 33.45 EUR 2007.00 EUR 33.45 EUR 669.00 EUR 33.45 EUR 6690.00 EUR 33.55 EUR 5737.05 EUR 33.50 EUR 12227.50 EUR 33.45 EUR 970.05 EUR 33.45 EUR 7024.50 EUR 33.35 EUR 3701.85 EUR 33.45 EUR 11038.50 EUR 33.45 EUR 7961.10 EUR 33.45 EUR 33015.15 EUR 33.40 EUR 83800.60 EUR 33.35 EUR 22311.15 EUR 33.30 EUR 1898.10 EUR 33.30 EUR 1764.90 EUR 33.35 EUR 1767.55 EUR 33.40 EUR 5143.60 EUR 33.25 EUR 3424.75 EUR 33.15 EUR 232.05 EUR 33.20 EUR 1759.60 EUR 33.20 EUR 1792.80 EUR 33.20 EUR 1792.80 EUR 33.15 EUR 1790.10 EUR 33.20 EUR 1693.20 EUR 33.20 EUR 1693.20 EUR 33.20 EUR 1693.20 EUR 33.25 EUR 1695.75 EUR 33.15 EUR 1823.25 EUR 33.20 EUR 1792.80 EUR 33.15 EUR 4972.50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 33.372656 EUR 298284.80 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





10.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com