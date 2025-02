BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD setzt in der Schlussphase des Wahlkampfs darauf, den großen Anteil unentschlossener Wähler für sich zu gewinnen. "Ich glaube in der Politik nicht an Wunder, sondern ich glaube an harten Wahlkampf und ich glaube an eine harte Auseinandersetzung", sagte Parteichef Lars Klingbeil bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. Das erste TV-Duell habe den Wahlkämpfern einen zusätzlichen Aufschwung gegeben. "Und mit diesem Kampfgeist geht die SPD jetzt in die letzten 13 Tage bis zur Bundestagswahl."

Immer wieder entschieden sich Wähler erst auf den letzten Metern vor dem Wahllokal, betonte Klingbeil. Aktuell wüssten 35 bis 40 Prozent noch nicht, wen sie wählen wollten, das seien deutlich mehr als etwa bei der vergangenen Bundestagswahl. Die Wahlkampfveranstaltungen seien aber voll. "Es ist gerade eine hochpolitische Zeit", betonte der SPD-Chef. In Umfragen liegt die SPD zwei Wochen vor der Bundestagswahl deutlich abgeschlagen hinter der Union.