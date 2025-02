Die Gerresheimer-Aktie profitierte vergangene Woche sehr stark von bestätigten Übernahmegerüchten und legte in der Spitze bis zu +15% zu. Am Montag bewegt der Kurs sich uneinheitlich und steht aktuell bei knapp 80 €. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Übernahmegespräche bestätigt Der Konzern bestätigte am 7. Februar, dass Gespräche mit Private-Equity-Fonds geführt werden. Diese seien jedoch ergebnisoffen und dienen ersten Diskussionen bezüglich einer ...

