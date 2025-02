DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - US-Zölle kein Thema

DOW JONES--Europas Börsen bauen bis Montagnachmittag die Gewinne bei ruhigem Geschäft leicht aus. Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 21.899 Punkte zu und nimmt damit das Allzeithoch von 21.945 wieder ins Visier. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 5.348 Punkte. Von einem Schock nach der Ankündigung neuer US-Zölle kann keine Rede sein. Die Anleger warten zunächst ab. So ist noch nicht klar, welche Zölle die USA zukünftig in welcher Höhe gegenüber wem erheben werden. US-Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende zunächst Zölle auf alle US-Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent an, zudem sollen weitere Zölle gegenüber Ländern in der ersten Wochenhälfte bekannt gegeben werden.

Europas Stahl- und Rohstoffaktien reagieren recht entspannt auf die angekündigten neuen US-Strafzölle. "Der Markt ist etwas ermüdet von den ständigen Ankündigungen", so ein Händler. Auch bei der ersten Präsidentschaft sei Trump nach Gegenmaßnahmen der EU verhandlungsbereit gewesen und das Thema abgemildert worden. Dazu werde wie erwartet genau nach Handelsströmen differenziert, wo viele Europäer nicht vom Export in die USA abhingen. Arcelormittal verlieren 1,3 Prozent. Thyssenkrupp notieren unverändert, für Voestalpine geht es 1,8 Prozent nach unten, die Aktien von Stahlhändler Klöckner verlieren 2,5 Prozent.

Folker Hellmeyer, Volkswirt bei Netfonds, zieht als erstes Fazit, dass Trump in seiner Zollpolitik zunächst erfolgreich sei. Japan und Indien hätten bereits Konzessionen gegenüber den USA ins Spiel gebracht. Auch die EU erscheine bereit, begründeten US-Forderungen wie Auto-Zöllen nachzugeben. Bezüglich der Geopolitik haben sich zudem positive Signale ergeben, angeblich kam es zu einem ersten Austausch zwischen Putin und Trump.

Elliott soll bei BP eingestiegen sein

Zugleich rückt die Bundestagswahl stärker in den Fokus. Das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und Herausforderer Friedrich Merz von der CDU hat wenig Überraschendes geliefert. Von Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding heißt es, dass keiner der beiden einen klaren Sieg erringen konnte. Trotz eines jüngsten Rückgangs in den Umfragen für CDU/CSU bleibe Merz in der besten Ausgangsposition, die nächste Regierung mit einer, oder möglicherweise zwei anderen etablierten Parteien, anzuführen. Derweil läuft die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Diese Woche legen über 10 Prozent der Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Quartalszahlen zum Schlussquartal 2024 vor. Am Montag bleibt es noch ruhig.

Nach dem Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Elliott Management legt die Aktie von BP um 7,3 Prozent zu. Nachdem die Titel sich schwächer als der Sektor entwickelten, wird damit zumindest ein Teil aufgeholt. Die Analysten von RBC Capital Markets verweisen auf Presseberichte vom Wochenende, wonach der Hedgefonds Elliott bereits einen signifikanten Anteil an dem britischen Ölriesen aufgebaut haben soll. Ein aktivistischer Investor dürfte nach RBC-Meinung sofort den Austausch des Vorstands und die Abspaltung einiger Bereiche fordern, darunter die US-Shale-Division, die Schmierstoffe und das Retail-Geschäft. Für Ölaktien geht es im Schnitt um 1,4 Prozent nach oben.

Qiagen geben weiter nach und verlieren zu Wochenbeginn 2,4 Prozent. Der Diagnostikanbieter hatte zwar ordentliche Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt, der Ausblick fiel allerdings etwas verhalten aus.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.348,33 +0,4% 22,93 +9,2% Stoxx-50 4.672,26 +0,6% 26,90 +8,4% DAX 21.899,04 +0,5% 112,04 +10,0% MDAX 27.215,06 +0,9% 240,91 +6,4% TecDAX 3.799,96 +0,4% 14,48 +11,2% SDAX 14.692,07 +0,5% 80,19 +7,2% FTSE 8.778,82 +0,9% 78,29 +7,1% CAC 7.989,53 +0,2% 16,50 +8,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,36 -0,01 -0,00 US-Zehnjahresrendite 4,47 -0,02 -0,10 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0310 +0,2% 1,0313 1,0333 -0,5% EUR/JPY 156,35 +0,2% 156,82 156,51 -4,0% EUR/CHF 0,9385 +0,1% 0,9394 0,9402 +0,0% EUR/GBP 0,8329 +0,2% 0,8311 0,8333 +0,7% USD/JPY 151,65 +0,1% 152,06 151,53 -3,6% GBP/USD 1,2377 -0,1% 1,2407 1,2401 -1,1% USD/CNH (Offshore) 7,3121 -0,0% 7,3117 7,3066 -0,3% Bitcoin BTC/USD 97.299,10 +1,5% 97.191,45 98.035,30 +2,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,86 71,00 +1,2% +0,86 +0,9% Brent/ICE 75,61 74,66 +1,3% +0,95 +1,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 58,1 55,98 +3,8% +2,12 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.906,53 2.860,77 +1,6% +45,77 +10,8% Silber (Spot) 32,16 31,79 +1,2% +0,37 +11,4% Platin (Spot) 989,75 973,40 +1,7% +16,35 +9,1% Kupfer-Future 4,67 4,59 +1,7% +0,08 +15,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

