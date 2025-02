DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 70

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/10.02.2025/16:05) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 3. Februar 2025 bis einschließlich 9. Februar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 451.919 Stamm- und 97.651 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 03.02.2025 19.437 75,4144 AQUIS (AQEU) 03.02.2025 54.967 75,3892 CBOE Europe (CEUX) 03.02.2025 10.894 75,3691 Turquoise (TQEX) 03.02.2025 72.607 75,4203 Xetra 04.02.2025 10.433 76,8700 AQUIS (AQEU) 04.02.2025 37.568 76,6980 CBOE Europe (CEUX) 04.02.2025 11.088 76,4318 Turquoise (TQEX) 04.02.2025 39.503 76,8376 Xetra 05.02.2025 9.866 76,3225 AQUIS (AQEU) 05.02.2025 41.550 76,3232 CBOE Europe (CEUX) 05.02.2025 11.718 76,3135 Turquoise (TQEX) 05.02.2025 11.866 76,3666 Xetra 06.02.2025 3.096 76,5713 AQUIS (AQEU) 06.02.2025 10.671 76,5493 CBOE Europe (CEUX) 06.02.2025 2.048 76,6099 Turquoise (TQEX) 06.02.2025 4.607 76,6318 Xetra 07.02.2025 11.945 77,2396 AQUIS (AQEU) 07.02.2025 47.332 77,2346 CBOE Europe (CEUX) 07.02.2025 8.195 77,1836 Turquoise (TQEX) 07.02.2025 32.528 77,2180 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 03.02.2025 772 71,0350 AQUIS (AQEU) 03.02.2025 4.075 71,1829 CBOE Europe (CEUX) 03.02.2025 923 71,2392 Turquoise (TQEX) 03.02.2025 15.730 71,4096 Xetra 04.02.2025 752 71,8683 AQUIS (AQEU) 04.02.2025 4.091 72,0713 CBOE Europe (CEUX) 04.02.2025 903 72,3486 Turquoise (TQEX) 04.02.2025 13.874 72,4161 Xetra 05.02.2025 755 71,9270 AQUIS (AQEU) 05.02.2025 4.108 72,1080 CBOE Europe (CEUX) 05.02.2025 853 72,1631 Turquoise (TQEX) 05.02.2025 15.959 71,8005 Xetra 06.02.2025 814 72,9049 AQUIS (AQEU) 06.02.2025 4.147 72,4246 CBOE Europe (CEUX) 06.02.2025 938 72,4725 Turquoise (TQEX) 06.02.2025 8.957 72,7693 Xetra 07.02.2025 812 72,7732 AQUIS (AQEU) 07.02.2025 4.360 72,8512 CBOE Europe (CEUX) 07.02.2025 964 73,0359 Turquoise (TQEX) 07.02.2025 13.864 72,7507 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2025 10:05 ET (15:05 GMT)