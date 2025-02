Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden die Verbraucherpreisinflation und die Großhandelspreisinflation veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass die Verbraucherpreisinflation im Januar von 5,2% im Vormonat auf 4,6% sinken werde. Vergangene Woche habe die RBI die Zinssätze vorsorglich um 25 Basispunkte auf 6,25% gesenkt, die erste Zinssenkung seit fünf Jahren, da sie mit einer Abschwächung der Inflation rechne. Die RBI dürfte die Inflation und ihre Annäherung an das Ziel weiterhin überwachen und gleichzeitig das Wachstum ankurbeln. Nach Ansicht des Gouverneurs der RBI biete die Wachstums- und Inflationsdynamik der Geldpolitik Spielraum zur Unterstützung des Wachstums. Die Nachfrage im ländlichen Bereich habe sich verbessert, aber in den Städten bleibet der Konsum schwach. Die Regierung habe kürzlich im Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2025-26 umfangreiche Steuersenkungen angekündigt, um den Konsum der städtischen Mittelschicht anzukurbeln. Die Daten zur Industrieproduktion und zu den Exporten für Januar würden auch Aufschluss über das verarbeitende Gewerbe geben, das in diesem Jahr am schwächsten abgeschnitten habe. ...

