Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der Sorgen um eine neue Welle des Protektionismus sind Schwellenländeranleihen gut in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Hohe Kupons und leicht rückläufige Renditen hätten sowohl Lokal- als auch Hartwährungsanleihen gestützt. Lokalwährungsanleihen hätten zudem von Währungsgewinnen insbesondere lateinamerikanischer Währungen profitiert, die zuvor stark unter Druck geraten seien. Emerging Markets-Aktien hätten sich erneut schwächer als der MSCI-World entwickelt, was einmal mehr vor allem auf die schwache Entwicklung des chinesischen Marktes zurückzuführen gewesen sei. Die Unsicherheit hinsichtlich der US-Zollpolitik dürfte im weiteren Jahresverlauf anhalten, doch dürfte der Protektionismus die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession stürzen. Die bestehenden Konjunkturrisiken dürften aber helfen, die Zinssenkungserwartungen für die meisten Länder intakt zu halten, auch wenn der Raum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA begrenzt erscheine. In Brasilien sehe sich die Notenbank zu einer deutlichen Straffung der Geldpolitik gezwungen, nachdem sich dort Inflation, Inflationserwartungen und Fiskalpolitik in die falsche Richtung entwickelt hätten. (Ausgabe Februar 2025) (10.02.2025/alc/a/a) ...

