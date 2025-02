Der Platinpreis zeigt sich zum Wochenbeginn robust und liegt aktuell bei 983 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,94 % im Vergleich zum Wochenschluss entspricht. Experten prognostizieren weiterhin ein strukturelles Defizit am Platinmarkt, das sich in den kommenden Jahren vertiefen dürfte. Laut dem World Platinum Investment Council (WPIC) wird die Angebotslücke von 2026 bis 2029 bei rund 8 % jährlich liegen. Während die Nachfrage aus der Automobil-, Schmuck- und Industriebranche konstant bleibt, beeinflussen unter anderem Entwicklungen bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen ...

